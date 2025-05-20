За 4 місяці 2025 року державні виконавці стягнули майже 6 млрд грн — Мін’юст

Загалом на виконанні у ДВС на початок травня перебувало майже 3,8 млн документів на суму понад 1,49 трлн грн.

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Міністерство юстиції України повідомило, що станом на 1 травня 2025 року органами примусового виконання по всій країні фактично виконано понад 611 тис виконавчих документів, за якими стягнуто майже 6 млрд гривень.

Загалом на виконанні у ДВС на початок травня перебувало майже 3,8 млн документів на суму понад 1,49 трлн грн. Завершено 826 252 документи на понад 42,6 млрд грн.

Стягнення коштів до бюджету

Станом на 1 травня державні виконавці фактично виконали 449 457 рішень, за якими стягнуто 2,08 млрд гривень до бюджету.

Загалом підлягало виконанню 1 963 638 документів на загальну суму понад 58,5 млрд грн. Наразі завершено 594 830 виконавчих проваджень на загальну суму понад 6,3 млрд грн.

Стягнення, повʼязані з трудовими правовідносинами

За звітний період фактично виконано 2 816 документів на 159,4 млн грн. Це рішення про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами. Загалом підлягало виконанню 35 129 документів на загальну суму понад 1,86 млрд грн. Наразі завершено 3 109 таких документів на суму 169 млн грн.

Стягнення аліментів

Станом на 1 травня органами державної виконавчої служби стягнуто 4,93 млрд грн аліментів. Крім того, до 148,8 тисячі боржників застосовано обмеження, передбачені законом: заборона виїзду за кордон, керування транспортними засобами, користування зброєю тощо.

Виконавчий збір, що стягується до бюджету в разі фактичного виконання рішення, склав 769 млн грн.

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