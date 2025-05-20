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У ДПС нагадали, яким документом можна підтвердити достовірність податкового номеру

21:50, 20 травня 2025
Як підтвердити достовірність реєстраційного номера облікової картки платника податків.
У ДПС нагадали, яким документом можна підтвердити достовірність податкового номеру
Фото: dn.tax.gov.ua
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Управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Луганській області роз’яснило, яким документом можна підтвердити достовірність ідентифікаційного коду.

Відповідно до ст. 63 та 70 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI та п. 1 розд. II Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 29.09.2017 №822 із змінами та доповненнями, всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному Положенням №822.

Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, відповідно до п. 1 розд. XIII Положення №822, здійснюється Державною податковою службою України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці №1ДР. 

ДПС присвоює  картці фізичної особи – платника податків за формою №1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в ДРФО.

Згідно з п. 4 розд. ХІІІ Положення №882 підтвердженням достовірності реєстраційного номера Облікової картки є документ, що засвідчує реєстрацію особи у ДРФО (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер Облікової картки з ДРФО, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер Облікової картки.

Фізична особа - платник податків може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в ДРФО, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним ДРФО в електронній формі засобами електронних комунікацій з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Перевірку достовірності формування реєстраційного номера Облікової картки платника податків здійснює виключно ДПС.

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