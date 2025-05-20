В Ізраїлі суд визнав: надмірне відеоспостереження на роботі може бути порушенням права на приватність

Працівниця отримала право на компенсацію після звільнення через камери спостереження, встановлені біля її робочого місця без згоди.

Фото: unsplash

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Національний трудовий суд Ізраїлю ухвалив важливе рішення, що стосується права працівників на приватність на робочому місці.

У центрі справи — жінка, яка звільнилася з роботи після того, як роботодавець встановив камери спостереження біля її робочого місця. Суд постановив, що вона має право на вихідну допомогу, визнавши дії роботодавця суттєвим погіршенням умов праці. Про це повідомляє Law Library of Congress.

Камери без попередження

Працівниця пропрацювала на підприємстві 18 років. За її словами, керівництво встановило дві камери — перед і позаду її робочого столу, які знімали її протягом усього дня. Вона вказала, що це було грубе порушення приватності та суттєво змінило умови її праці.

Роботодавець пояснив, що відеоспостереження запровадили після скарги на сексуальні домагання, поданої одним із підлеглих працівниці. Камери встановили в межах внутрішнього розслідування, яке не дало однозначних результатів. Загалом по офісу було встановлено дев’ять камер.

Однак роботодавець не попередив працівницю про встановлення камер, а також відмовився розглянути її прохання прибрати обладнання.

Приватність на роботі

Суддя нагадав, що згідно з Законом про захист приватності Ізраїлю та директивою Управління із захисту приватності (№5/2017), приватний простір працівника супроводжує його і на роботі. Очікування на приватність мають розглядатися з об'єктивної точки зору, а дії роботодавця мають відповідати принципам пропорційності, легітимності, добросовісності та прозорості.

Рішення спирається на прецедент у справі «Ісаков», який встановив правила щодо втручання роботодавців у особисту електронну пошту працівників.

Що вирішив суд?

Суд дійшов висновку, що роботодавець мав легітимну мету — запобігання домаганням — але діяв непропорційно, адже не забезпечив прозору комунікацію з працівницею, не отримав її згоди та не розглянув її скарги. Така поведінка, за словами судді, «становить значне порушення умов праці» і є підставою для надання вихідної допомоги навіть при звільненні за власним бажанням (згідно зі статтею 11(а) Закону про вихідну допомогу 1963 року).

Це рішення створює важливий прецедент в ізраїльському трудовому праві: камера спостереження — не завжди нейтральний інструмент, особливо коли йдеться про порушення приватності без згоди працівника. Суд підтвердив: роботодавець зобов’язаний дотримуватися балансу між контролем і правами людини, навіть у межах свого офісу.

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