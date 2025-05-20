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В Израиле суд признал: чрезмерное видеонаблюдение на работе может быть нарушением права на конфиденциальность

15:54, 20 мая 2025
Работница получила право на компенсацию после увольнения через камеры наблюдения, установленные рядом с ее рабочим местом без согласия.
В Израиле суд признал: чрезмерное видеонаблюдение на работе может быть нарушением права на конфиденциальность
Фото: unsplash
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Национальный трудовой суд Израиля принял важное решение, касающееся права работников на приватность на рабочем месте.

В центре дела — женщина, которая уволилась с работы после того, как работодатель установил камеры наблюдения рядом с её рабочим местом. Суд постановил, что она имеет право на выходное пособие, признав действия работодателя существенным ухудшением условий труда. Об этом сообщает Law Library of Congress.

Камеры без предупреждения

Сотрудница проработала на предприятии 18 лет. По её словам, руководство установило две камеры — перед и позади её рабочего стола, которые вели круглосуточную съёмку. Она заявила, что это стало грубым нарушением её приватности и существенно изменило условия её работы.

Работодатель пояснил, что видеонаблюдение было введено после жалобы на сексуальные домогательства, поданной одним из подчинённых сотрудницы. Камеры установили в рамках внутреннего расследования, которое не дало однозначных результатов. Всего в офисе было размещено девять камер.

Однако работодатель не предупредил сотрудницу об установке камер и отказался рассмотреть её просьбу об их демонтаже.

Приватность на работе

Судья напомнил, что согласно Закону о защите приватности Израиля и директиве Управления по защите приватности (№5/2017), личное пространство работника сопровождает его и на рабочем месте. Ожидания приватности должны рассматриваться с объективной точки зрения, а действия работодателя — соответствовать принципам пропорциональности, легитимности, добросовестности и прозрачности.

Решение суда основывается на прецеденте по делу «Исаков», в котором были определены правила вмешательства работодателя в личную электронную почту сотрудников.

Что постановил суд?

Суд пришёл к выводу, что работодатель действовал с легитимной целью — предотвращение домогательств, — но допустил непропорциональные действия, поскольку не обеспечил прозрачной коммуникации с работницей, не получил её согласия и проигнорировал её жалобы. Такое поведение, по словам судьи, «представляет собой существенное нарушение условий труда» и является основанием для получения выходного пособия даже при увольнении по собственному желанию (в соответствии со статьей 11(а) Закона о выходном пособии 1963 года).

Это решение создаёт важный прецедент в трудовом праве Израиля: камера наблюдения — не всегда нейтральный инструмент, особенно если она нарушает приватность без согласия работника. Суд подтвердил: работодатель обязан соблюдать баланс между контролем и правами человека, даже в пределах собственного офиса.

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