Солдата, убившего военного ножом, приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали выплатить 8,5 млн грн матери погибшего

Старший солдат ударил ножом в живот другого военного, скончавшегося от полученных травм.

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В Хмельницкой области старший солдат ударил другого военнослужащего ножом в живот, что привело к его смерти. Приговор по делу №687/1370/24 вынес Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области.

В материалах дела указано, что трагедия произошла в конце сентября 2024 года в спальном помещении для военнослужащих.

Старший солдат, уроженец Черкасской области, ударил ножом в живот другого военного, который скончался от полученных травм. Оба — и нападавший, и погибший — находились в состоянии алкогольного опьянения.

Против нападавшего были возбуждены два уголовных производства по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 406 УК Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии подчиненности).

Обвиняемый частично признал вину — он подтвердил, что ударил военного ножом в живот, но утверждал, что сделал это в целях самообороны.

Во время следственного эксперимента мужчина рассказал, что он и другие военнослужащие употребляли алкоголь на месте временной дислокации подразделения.

Обвиняемый заявил, что в тот день погибший его избивал. Он взял нож, полагая, что тот снова его ударит. Два военных подтвердили, что между нападавшим и погибшим был словесный конфликт.

Адвокат обвиняемого просил переквалифицировать действия подзащитного с умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, на превышение пределов необходимой обороны. Однако, по мнению суда, недостаточно доказательств того, что жизни обвиняемого угрожала опасность.

Суд изучил все материалы дела и признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений. Ему назначено наказание — 8 лет лишения свободы и возложена обязанность выплатить матери погибшего компенсацию в размере 8,5 млн грн. Срок отбывания наказания отсчитывается с момента задержания в сентябре 2024 года. Приговор может быть обжалован.

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