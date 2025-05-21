Могут ли фермеры зарегистрироваться как безработные — разъяснение

Государственная служба занятости рассказала, могут ли фермеры зарегистрироваться как безработные.

При регистрации безработного в центре занятости он заполняет и подает заявление установленного образца. Среди данных, указываемых в таком документе, — информация о том, занимается ли лицо фермерской деятельностью.

Согласно нормам действующего законодательства, фермерское хозяйство — это форма предпринимательской деятельности граждан, которые выразили желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, осуществлять ее переработку и реализацию с целью получения прибыли.

Это касается предприятий, которые функционируют на земельных участках, предоставленных в собственность и/или пользование, в том числе в аренду, для ведения фермерского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, ведения личного крестьянского хозяйства.

Если лицо, подающее документы в центр занятости, является членом фермерского хозяйства, оно не может быть зарегистрировано как безработное. Эта норма законодательства касается не только глав фермерского хозяйства, но и всех его членов.

Следует понимать, что членами фермерского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, достигшие 14-летнего возраста, другие члены семьи, родственники, объединившиеся для совместного ведения такой деятельности.

При этом фермерское хозяйство может иметь статус семейного. Такая форма деятельности обязательно подлежит государственной регистрации как юридическое лицо или как физическое лицо-предприниматель.