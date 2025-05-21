Учитесь в аспирантуре — есть ли у вас право на налоговую скидку

Главное управление ГНС в Донецкой области разъяснило, имеет ли право плательщик налога, обучающийся в аспирантуре, на налоговую скидку по расходам, понесенным в пользу учебного заведения.

Право налогоплательщика на налоговую скидку, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, а также ограничения этого права определены ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Напоминаем, что согласно п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ, налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку фактически понесенные им в течение отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования этим налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства, и/или лицом, над которым установлена опека или попечительство, или которое устроено в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой налогоплательщик назначен соответствующим опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей.

Основные правовые, организационные и финансовые основы функционирования системы высшего образования определены Законом Украины от 1 июля 2014 года №1556-VII «О высшем образовании». Согласно пп. 1, 2 и 6 ст. 5 Закона №1556, подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по соответствующим образовательным программам на уровнях высшего образования, к которым, в частности, относится третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень.

Получение высшего образования на каждом уровне предполагает успешное выполнение лицом образовательной программы, что является основанием для присуждения соответствующей степени высшего образования (доктора философии/доктора искусств), которая присуждается на третьем уровне высшего образования на базе степени магистра в процессе обучения в аспирантуре/творческой аспирантуре.

Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования, являются соискателями высшего образования, среди которых аспирант — это лицо, зачисленное в учреждение высшего образования (научное учреждение) для получения степени доктора философии/доктора искусств (пп. 1 и 2 ст. 61 Закона №1556).

Учитывая изложенное, налогоплательщик, обучающийся в аспирантуре, является соискателем высшего образования и, соответственно, имеет право на налоговую скидку по расходам, понесенным в пользу учебного заведения за обучение в аспирантуре за каждый полный или неполный месяц обучения в течение отчетного налогового года.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается до 31 декабря включительно года, следующего за отчетным (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 НКУ).

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