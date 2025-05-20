СБУ задержала 17-летнего подростка, который шпионил за Силами обороны в Харькове и Днепре

Спецслужбы РФ завербовали 17-летнего парня, пообещав ему скорый заработок в обмен на участие в противоправной деятельности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области военная контрразведка СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ, который шпионил за Силами обороны в Харькове и Днепре.

Как сообщили в СБУ, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Telegram.

Российские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание «лёгких денег».

Для выполнения вражеского задания он ездил рейсовыми автобусами по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

Отмечается, что во время одной из попыток он снял на видео военную колонну, направлявшуюся на передовую.

Также юноша использовал «легенду» о поиске ближайшего отделения почты, когда вел разведку местности возле здания украинских войск.

После возвращения домой он обобщал собранные данные и готовил «отчет» российскому куратору.

По информации СБУ, в случае получения агентурных сведений россияне планировали использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили подростку о подозрении, в настоящее время он находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.