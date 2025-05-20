Практика судов
  1. В Украине

СБУ задержала 17-летнего подростка, который шпионил за Силами обороны в Харькове и Днепре

16:47, 20 мая 2025
Спецслужбы РФ завербовали 17-летнего парня, пообещав ему скорый заработок в обмен на участие в противоправной деятельности.
СБУ задержала 17-летнего подростка, который шпионил за Силами обороны в Харькове и Днепре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области военная контрразведка СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ, который шпионил за Силами обороны в Харькове и Днепре.

Как сообщили в СБУ, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Telegram.

Российские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание «лёгких денег».

Для выполнения вражеского задания он ездил рейсовыми автобусами по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

Отмечается, что во время одной из попыток он снял на видео военную колонну, направлявшуюся на передовую.

Также юноша использовал «легенду» о поиске ближайшего отделения почты, когда вел разведку местности возле здания украинских войск.

После возвращения домой он обобщал собранные данные и готовил «отчет» российскому куратору.

По информации СБУ, в случае получения агентурных сведений россияне планировали использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили подростку о подозрении, в настоящее время он находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ рф шпион

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

Сторона защиты имеет право на доступ и к материалам, которые сторона обвинения не намерена использовать, что даст возможность стороне защиты использовать их для отстаивания своей позиции – Верховный Суд

Права стороны защиты будут нарушены в случае, если суд, зная о нарушении права стороны на своевременное ознакомление с материалами другой стороны, не принял надлежащих мер для исправления ситуации, и сторона не получила доступа к таким материалам или не имела достаточно времени и возможностей подготовиться к их использованию или предоставлению соответствующих возражений.

«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

Мобилизация не спасет коррупционеров от приговора – депутаты предлагают изменения в УК и УПК

Депутаты указывают, что на данный момент имеет место ситуация, когда лицо в течение длительного времени проходит военную службу, судебное производство приостановлено, а сроки привлечения к уголовной ответственности продолжают истекать, в результате чего обвиняемые могут избежать уголовной ответственности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду