СБУ затримала 17-річного підлітка, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

Спецслужби РФ завербували 17-річного хлопця, пообіцявши йому швидкий заробіток в обмін на участь у протиправній діяльності.

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На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі.

Як повідомили у СБУ, фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через Telegram.

Російські спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей».

Щоб виконати вороже завдання, він їздив рейсовими автобусами по території східних областей та фіксував військові об'єкти на камеру телефону.

Зазначається, що під час однієї зі спроб він зняв на відео військову колону, що їхала на передову.

Також юнак використовував «легенду» про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ.

Після повернення додому він узагальнював зібрані дані і готував «звіт» російському куратору.

За інформацією СБУ, у разі отримання агентурних відомостей росіяни планували використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили підлітку про підозру, наразі він перебуває під вартою.

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