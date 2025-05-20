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У Києві судитимуть хакера, який за 1000 грн продавав місця в е-черзі сервісних центрів МВС

13:28, 20 травня 2025
За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки.
У Києві судитимуть хакера, який за 1000 грн продавав місця в е-черзі сервісних центрів МВС
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві перед судом постане 27-річний мешканець області, який втручався в роботу електронної черги сервісних центрів МВС і продавав талони. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що зловмисник через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін. Надалі, використовуючи власно створену програму,  чоловік втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів.

«У результаті – електронна черга реальних користувачів блокувалась, а їхнє місце займали «замовники».

Вартість одного талона «е-черги» стартувала від 1000 гривень. За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки», - заявили у поліції.

Наразі, зібравши всі необхідні докази, слідчі скерували обвинувальний акт  до суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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