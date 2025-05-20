Велика Британія внесла до «чорного» списку щодо РФ ще 82 позиції та ввела санкції проти 18 суден.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія розширила санкції проти Росії і збільшила список на 100 об'єктів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, 20 травня додано 82 нові позиції та 18 нових специфікацій відповідно до режиму санкцій проти Росії.

Велика Британія запровадила санкції проти російського дистриб’ютора електронних компонентів «МТ-Системс», компанії «Сургутинвестнафта», російського Агентства зі страхування вкладів. Також до санкційного списку внесено «ВТБ Реєстратор» і «ВТБ Спеціалізований депозитарій».

Крім того, запроваджено санкції проти 18 суден у межах боротьби з російським «тіньовим флотом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.