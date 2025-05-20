Великобритания внесла в «черный» список по РФ еще 82 позиции и ввела санкции против 18 судов.

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Великобритания расширила санкции против России и увеличила список на 100 объектов.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В частности, 20 мая добавлены 82 новые позиции и 18 новых спецификаций в рамках санкционного режима против России.

Великобритания ввела санкции против российского дистрибьютора электронных компонентов «МТ-Системс», компании «Сургутинвестнефть», российского Агентства по страхованию вкладов. Также в санкционный список внесено «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Специализированный депозитарий».

Кроме того, введено санкции против 18 судов в рамках борьбы с российским «теневым флотом».

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