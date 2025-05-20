Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Задержан глава ВЛК одной из частей ГПСУ, который за деньги переводил военных с передовой в тыл

16:12, 20 мая 2025
Стоимость «услуг» должностного лица зависела от состояния здоровья военнослужащих и сложности принятия нужного решения.
Задержан глава ВЛК одной из частей ГПСУ, который за деньги переводил военных с передовой в тыл
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что полковник медицинской службы организовал схему получения взяток за содействие в переводе военнослужащих из зоны боевых действий в тыловые подразделения.

По данным следствия, должностное лицо предлагало пограничникам, прибывшим на прохождение ВВК, «помощь» в оформлении медицинских документов. Речь шла о признании их ограниченно годными к военной службе, назначении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение — даже при отсутствии соответствующих клинических показаний.

Стоимость таких «услуг» зависела от состояния здоровья военных и сложности принятия нужного решения — от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной части неправомерной выгоды. Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация, подтверждающая незаконные решения комиссии в отношении конкретных военнослужащих.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможная причастность других членов ВВК.

Офицеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определения следственного судьи о проведении НСРД были уничтожены судом в связи с угрозой их захвата – ВС объяснил, можно ли признать доказательства недопустимыми.

Процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, были уничтожены апелляционным судом в связи с угрозой их захвата.

«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко

Для упрощения прохождения ВЛК будет внедрена автоматическая передача данных от терапевта обычной больницы в Реестр военнообязанных, рассказала заместительница министра обороны Катерина Черногоренко.

Может ли ребенок 9 лет заключить договор с адвокатом – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, поэтому договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным.

Верховный Суд отменил освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком мужчине за уклонение от мобилизации, поскольку он не высказывал возражений против заключения ВЛК

По мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка справке ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза.

Украина планирует внедрить случайное распределение дел между прокурорами в конце 2027 года – дорожная карта

В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендацию о необходимости внедрения случайного распределения дел между прокурорами в отчете о прогрессе Украины за 2024 год.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин