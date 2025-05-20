Кабмин утвердил порядок трудоустройства на госслужбу через портал Дія

Кабмин опубликовал постановление от 16 мая №578 относительно экспериментального проекта использования средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, то есть портала «Дія», для трудоустройства.
Целью является упрощение и цифровизация процедуры трудоустройства лиц с использованием средств портала «Дія».
Участниками экспериментального проекта являются Минцифры, Минэкономики, НАГС, государственное предприятие «ДІЯ».
При этом данный порядок не применяется в случае, если вступление на государственную службу осуществляется путем назначения на должность по результатам конкурса.
Минцифры планирует обеспечить техническую возможность подачи заявлений через портал «Дія» в течение 2 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.
Итак, как указано в порядке, трудоустройство включает вступление на государственную службу на должности государственной службы категорий «Б» и «В», назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, являющиеся участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие «ДІЯ».
При технической возможности и по согласованию с координатором экспериментального проекта участниками экспериментального проекта могут стать другие центральные органы исполнительной власти.
Координатором экспериментального проекта является Минцифры.
Финансирование экспериментального проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи и т.д.
Работодатели средствами портала «Дія» размещают на портале «Дія» информацию о должностях, в необходимости заполнения которых есть потребность.
Информация о вакансии должна содержать, в частности, сведения о наименовании должности, должностных обязанностях, срочности назначения, требованиях к кандидату, ориентировочном размере заработной платы.
Для трудоустройства лицо должно установить мобильное приложение портала «Дія» (Дія) на электронное устройство, критерии которого поддерживают его использование, и пройти процедуру электронной идентификации и авторизации.
Лицо выбирает из перечня вакансий, размещенных на портале «Дія», должность и после прохождения электронной идентификации и авторизации формирует запрос на вакансию средствами портала «Дія», который, в частности, должен содержать информацию об образовании, опыте работы и информацию о нахождении на воинском учете, а также подтверждение об отсутствии нарушений правил воинского учета.
К запросу путем загрузки соответствующего файла прилагается резюме.
Во время формирования запроса средствами портала «Дія» получаются/подтверждаются следующие сведения о лице:
из Единого государственного демографического реестра через единую информационную систему МВД — ФИО, дата рождения;
из Единой государственной электронной базы по вопросам образования — документы/информация об образовании.
Формирование запроса прекращается средствами портала «Дія» в случае, если указанные в запросе сведения предоставлены не в полном объеме или не прошли арифметический либо форматно-логический контроль. Лицу предоставляется информация о причинах прекращения формирования запроса.
После завершения формирования запрос средствами портала «Дія» направляется работодателю.
Работодатель в 14-дневный срок со дня получения запроса рассматривает информацию, указанную в запросе, и сообщает средствами портала «Дія» лицу о результатах рассмотрения.
Работодатель может проводить изучение лиц, подавших запрос, с целью определения способности профессионально выполнять должностные обязанности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, путем проведения собеседования. Указанным лицам сообщается о времени проведения собеседования средствами портала «Дія» работодателем не менее чем за 3 дня до его проведения. Собеседование может быть проведено в режиме видеоконференции.
О результатах изучения работодатель сообщает лицу средствами портала «Дія».
В случае уведомления работодателем о дальнейшем трудоустройстве лицо формирует и подает в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления, средствами портала «Дія» заявление о приеме на работу.
Лицо, подавшее заявление о назначении на должность, предусматривающую занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должность с повышенным коррупционным риском, перед назначением на должность должно предоставить работодателю письменное согласие на проведение специальной проверки и документы, необходимые для ее проведения.
Автор: Наталя Мамченко
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