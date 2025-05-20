Кабмин утвердил порядок трудоустройства на госслужбу через портал Дія

Кандидат выбирает из перечня вакансий, размещенных на портале Дія, должность и формирует запрос на вакансию средствами портала Дія, который, в частности, должен содержать информацию об образовании, опыте работы, нахождении на воинском учете, а также подтверждение об отсутствии нарушений правил воинского учета.

Фото: hudson

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Кабмин опубликовал постановление от 16 мая №578 относительно экспериментального проекта использования средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, то есть портала «Дія», для трудоустройства.

Целью является упрощение и цифровизация процедуры трудоустройства лиц с использованием средств портала «Дія».

Участниками экспериментального проекта являются Минцифры, Минэкономики, НАГС, государственное предприятие «ДІЯ».

При этом данный порядок не применяется в случае, если вступление на государственную службу осуществляется путем назначения на должность по результатам конкурса.

Минцифры планирует обеспечить техническую возможность подачи заявлений через портал «Дія» в течение 2 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Итак, как указано в порядке, трудоустройство включает вступление на государственную службу на должности государственной службы категорий «Б» и «В», назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, являющиеся участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие «ДІЯ».

При технической возможности и по согласованию с координатором экспериментального проекта участниками экспериментального проекта могут стать другие центральные органы исполнительной власти.

Координатором экспериментального проекта является Минцифры.

Финансирование экспериментального проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи и т.д.

Работодатели средствами портала «Дія» размещают на портале «Дія» информацию о должностях, в необходимости заполнения которых есть потребность.

Информация о вакансии должна содержать, в частности, сведения о наименовании должности, должностных обязанностях, срочности назначения, требованиях к кандидату, ориентировочном размере заработной платы.

Для трудоустройства лицо должно установить мобильное приложение портала «Дія» (Дія) на электронное устройство, критерии которого поддерживают его использование, и пройти процедуру электронной идентификации и авторизации.

Лицо выбирает из перечня вакансий, размещенных на портале «Дія», должность и после прохождения электронной идентификации и авторизации формирует запрос на вакансию средствами портала «Дія», который, в частности, должен содержать информацию об образовании, опыте работы и информацию о нахождении на воинском учете, а также подтверждение об отсутствии нарушений правил воинского учета.

К запросу путем загрузки соответствующего файла прилагается резюме.

Во время формирования запроса средствами портала «Дія» получаются/подтверждаются следующие сведения о лице:

из Единого государственного демографического реестра через единую информационную систему МВД — ФИО, дата рождения;

из Единой государственной электронной базы по вопросам образования — документы/информация об образовании.

Формирование запроса прекращается средствами портала «Дія» в случае, если указанные в запросе сведения предоставлены не в полном объеме или не прошли арифметический либо форматно-логический контроль. Лицу предоставляется информация о причинах прекращения формирования запроса.

После завершения формирования запрос средствами портала «Дія» направляется работодателю.

Работодатель в 14-дневный срок со дня получения запроса рассматривает информацию, указанную в запросе, и сообщает средствами портала «Дія» лицу о результатах рассмотрения.

Работодатель может проводить изучение лиц, подавших запрос, с целью определения способности профессионально выполнять должностные обязанности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, путем проведения собеседования. Указанным лицам сообщается о времени проведения собеседования средствами портала «Дія» работодателем не менее чем за 3 дня до его проведения. Собеседование может быть проведено в режиме видеоконференции.

О результатах изучения работодатель сообщает лицу средствами портала «Дія».

В случае уведомления работодателем о дальнейшем трудоустройстве лицо формирует и подает в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления, средствами портала «Дія» заявление о приеме на работу.

Лицо, подавшее заявление о назначении на должность, предусматривающую занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должность с повышенным коррупционным риском, перед назначением на должность должно предоставить работодателю письменное согласие на проведение специальной проверки и документы, необходимые для ее проведения.

Автор: Наталя Мамченко

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