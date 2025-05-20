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В Испании произошел массовый сбой связи через месяц после блекаута — не работают мобильные сети и интернет

12:57, 20 мая 2025
Абоненты не могут совершать звонки, получать текстовые сообщения или пользоваться мобильными данными.
В Испании произошел массовый сбой связи через месяц после блекаута — не работают мобильные сети и интернет
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Во вторник, 20 апреля, в Испании вышли из строя все сети мобильной связи, по стране не работает интернет. Об этом пишет LBC.

По всей стране зафиксирован масштабный сбой у ведущих операторов – Movistar, Orange, Vodafone, O2 и других. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения или пользоваться мобильным интернетом.

Проблемы охватили Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и другие города. Частично недоступен даже экстренный номер 112. Власти некоторых регионов срочно ввели альтернативные номера.

Некоторые компании полностью заблокированы, и они не могли загрузить программное обеспечение или подключить компьютеры.

Предварительно причиной сбоя стало неудачное обновление сети компании Telefónica – крупнейшего телеком-оператора страны. Эта транснациональная компания является второй по величине в Испании и осуществляет телекоммуникационные операции в 18 странах, что делает ее одним из крупнейших телефонных операторов и поставщиков мобильной связи в мире.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.

Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута. 

Напомним, судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута.

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Испания

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