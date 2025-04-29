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Верховный суд Испании инициировал расследование причин блекаута

14:52, 29 апреля 2025
Верховный суд Испании выяснит, не повлекла ли блэкаут кибератака, и если это подтвердится, инцидент признают террористическим преступлением.
Верховный суд Испании инициировал расследование причин блекаута
Фото: elmundo.es
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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. 29 апреля Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута.

Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Верховный суд откроет расследование масштабного отключения электроэнергии, чтобы выяснить, могла ли его причиной стать кибератака на объекты критической инфраструктуры страны.

Если эта версия подтвердится, судья Хорхе Калама квалифицирует дело как террористическое преступление, отметили в суде.

Напомним: несмотря на масштаб инцидента, власти до сих пор не озвучили официальную причину аварии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что перебои в электроснабжении произошли из-за «сильных колебаний» в электросети, однако точную причину сбоев пока установить не удалось.

В свою очередь оператор электросетей Португалии REN сообщил, что перебои были вызваны «сбоем в испанской электросети». В компании считают, что причиной могло стать влияние «редкого атмосферного явления» — экстремальных температурных колебаний.

Разведка Испании, со своей стороны, также проверяет версию о возможной кибератаке, связанной с блэкаутом.

В то же время компания Red Eléctrica, управляющая электросетями, в предварительных оценках исключила, что отключение электроэнергии было связано с «инцидентом кибербезопасности».

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