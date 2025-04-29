Испания восстанавливается после крупнейшего блекаута в истории — какая ситуация с электроэнергией

На утро восстановлено 99% электроснабжения, запущено большинство железнодорожных маршрутов, однако метро Мадрида до сих пор не работает.

Фото: Matias Chiofalo (Europa Press)

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Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута, который парализовал страну 28 апреля.

Компания Red Eléctrica, занимающаяся управлением электрическими сетями, сообщила, что к пяти часам утра удалось восстановить более 92% электроснабжения по всей стране. Об этом сообщает Pais.

На данный момент напряжение подано на все подстанции, и в ближайшие часы ожидается полное возвращение к нормальной работе.

Наиболее серьёзные последствия остаются в железнодорожной сфере: сотни людей провели ночь на вокзалах в ожидании восстановления движения поездов. Министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил, что сегодня утром началась постепенная работа высокоскоростных поездов и некоторых пригородных маршрутов. Компания Renfe отметила, что восстановлено сообщение между Мадридом и Барселоной, Леванте, Страной Басков, Малагой и Гранадой.

Премьер-министр Педро Санчес утром созвал очередное заседание Совета национальной безопасности с участием короля Филиппа VI.

Санчес заявил, что причины внезапной потери электроэнергии всё ещё расследуются, подчеркнув, что подобное произошло в истории Испании впервые.

По его словам, государство мобилизовало все ресурсы с первых минут аварии. Правительство взяло на себя координацию восстановительных работ в восьми автономных сообществах, в частности в Мадриде, Валенсии, Андалусии и Эстремадуре.

В Мадриде метро остаётся закрытым. Работы по полному восстановлению его функционирования продолжаются. Вместо этого частично заработали пригородные поезда Cercanías: большинство маршрутов работают на 50%, а линия C5 восстановила движение между станциями Humanes и Atocha.

Для удобства пассажиров городские и междугородные автобусы в Мадриде усилены и сделали бесплатными на этот день.

В Барселоне ситуация лучше: линии метро L1, L2, L3, L4, L5, L9N/L10N, L9S/L10S и L11 работают в штатном режиме. Линии L6, L7 и L8 пока остаются без движения.

По данным, опубликованным в шесть утра вице-премьер-министром и министром экологического перехода Сарой Аагесен, на данный момент удалось удовлетворить 99% потребностей страны в электроэнергии. Все 680 подстанций транспортной сети восстановлены.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

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