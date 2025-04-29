РФ должна прекратить блокировать мирные усилия Трампа, поддерживаемые Украиной — Андрей Ермак

Андрей Ермак заявил, что именно РФ должна не блокировать усилия Дональда Трампа по установлению мира, поддерживаемым Украиной.

Фото: president.gov.ua

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Путин имеет возможность прекратить огонь одним приказом, однако сознательно этого не делает.

Он отметил, что РФ этой ночью снова атаковала Киев, а на фронте продолжаются вражеские штурмы.

«Россия снова атаковала Киев дронами. Атаки, которые не несут никакого смысла, от них страдают мирные жители. На фронте продолжаются попытки штурмовых действий армии рф.

Одна команда Путина — и огонь может прекратиться, но он этого не делает в надежде обмануть всех», — отметил руководитель ОП.

Андрей Ермак заявил, что именно РФ должна не блокировать усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира, которые поддерживает Украина.

«Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, которые поддерживает Украина», — подчеркнул он.

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