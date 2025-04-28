Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир — Белый дом

У Дональда Трампа заявили о разочаровании позициями РФ и Украины, поскольку Трамп хочет полного прекращения огня и стремится стать президентом, который установит мир.

Фото: msn.com

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Как известно, Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

Позднее в Белом доме отреагировали на новое «перемирие».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет увидеть полное прекращение огня.

«У него (Трампа, - ред.) растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Насколько я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет полного прекращения огня в первую очередь, чтобы остановить убийства и кровопролитие», — сказала она.

Также Каролин Ливитт подчеркнула, что Трамп остается оптимистом в отношении достижения соглашения, но при этом является реалистом.

«Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этой ситуации. Встреча президента с Зеленским показала, что он прилагает много усилий и тратит много времени на это, потому что хочет быть президентом, который установит мир», — добавила она.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сыбига заявлял, что прекратить огонь можно уже сейчас, не дожидаясь 8 мая.

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