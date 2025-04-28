Можно прекратить огонь сейчас и на 30 суток – МИД Украины ответило на предложение Путина о «перемирии»

Андрей Сибига заявил, что прекратить огонь можно уже сейчас, не дожидаясь 8 мая.

Фото: МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал ответ на предложение Путина о 3-дневном «перемирии» с 8 по 10 мая.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно», – указал глава МИД.

«Зачем ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас, с любой даты, и на 30 суток – чтобы это было реально, а не просто для парада.

Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это – как минимум на 30 суток», – отметил Андрей Сибига.

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