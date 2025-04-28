30 тысяч долларов за пересечение границы с Молдовой — в Киеве задержали одного из организаторов

Подозреваемый подыскивал «клиентов» через личные связи.

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В Киеве задержали одного из организаторов незаконной схемы пересечения границы с Молдовой. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, подозреваемый подыскивал «клиентов» через личные связи, согласовывал с ними детали пересечения границы и инструктировал, что нужно делать.

Так, двух мужчин водитель должен был довезти в Одесскую область к линии границы с Молдовой. За это с желающих выехать брали по 20 тысяч долларов сразу в Киеве, а ещё по 10 тысяч нужно было передать водителю перед границей. Таким образом, двое мужчин должны были заплатить 60 тысяч долларов.

В Киеве деньги передавались через пункт обмена валют, где подозреваемый сначала проверил їх. Его задержали непосредственно с 40 тысячами долларов, которые мужчины передали как часть оплаты за пересечение границы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к организации незаконного пересечения границы.

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