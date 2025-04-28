Блэкаут в Испании и Португалии: аэропорты оказались в полном хаосе

Аэропорты Испании и Португалии оказались не готовы к чрезвычайной ситуации, что значительно усложнило обстановку.

Фото: withportugal.com

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28 апреля в ряде европейских стран зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением. Миллионы людей остались без света, особенно сильно пострадали Испания и Португалия. Блэкаут охватил крупные города — от Мадрида до Лиссабона, оставив почти весь Пиренейский полуостров без электроснабжения.

Из-за внезапного отключения остановились метро, прекратилось железнодорожное сообщение, погасли светофоры. Пострадали даже больницы — несмотря на наличие генераторов, персоналу было поручено немедленно выключить компьютеры и принять меры по экономии энергии. Прогнозов по восстановлению электроснабжения пока нет.

Особенно сложной оказалась ситуация в аэропортах Испании и Португалии, которые оказались не готовы к масштабной аварии. Об этом сообщает Sky News.

В Лиссабоне пассажиры сообщили об отключении электроэнергии в аэропорту. По словам очевидцев, свет частично восстановили, однако официального заявления администрации пока не поступало.

Путешественница Шарлотта рассказала: «Это ужасно... аэропорт ничего не сделал для пассажиров и только что объявил, что все должны покинуть здание и обращаться к своим авиакомпаниям».

В Мадриде и Барселоне ситуация была аналогичной. Компания Aena, управляющая международными аэропортами Испании, в том числе крупнейшим в стране — Барахасом в Мадриде, сообщила: «Из-за перебоев с электроснабжением в аэропортах возникают определенные сложности. Работают резервные генераторы. Пожалуйста, проверяйте информацию у своих авиакомпаний, возможны задержки в доступе и наземном транспорте».

Очевидцы в Барселоне сообщили, что электроэнергия в аэропорту отсутствовала около 40 минут. По словам путешественника по имени Уэйд, свет уже восстановлен, однако табло у выходов на посадку все еще не работают.

Фото: Charlotte Kavanagh \ Sky News

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