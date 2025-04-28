Во Франции арестовали 25 человек по подозрению в терроризме после серии нападений на тюрьмы

Во Франции арестованы 25 человек после нападений на 10 тюрем.

Фото из открытых источников

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По меньшей мере 25 человек были арестованы утром 28 апреля по обвинениям в терроризме, связанным с серией нападений на французские тюрьмы в начале апреля. Об этом сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT), пишет Reuters

Аресты произошли после того, как в течение пяти ночей были атакованы 10 французских тюрем. Злоумышленники использовали автоматическое оружие, совершали поджоги и оставляли на стенах тюрем сообщения с тегом «DDPF» или «Права французских заключенных». Эта группа была также известна в Telegram.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен поддержал аресты и отметил, что нападения вероятно были организованы наркоторговцами, которые противодействуют усилиям правительства по борьбе с гангстерами, управляющими своими империями из тюрем.

Расследование осуществляется с помощью отдела по борьбе с организованной преступностью JUNALCO прокуратуры Парижа.

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