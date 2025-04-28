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В Украине призывают прекратить весеннюю побелку деревьев в «подштанники»: это вредно и запрещено

22:54, 28 апреля 2025
Экологи бьют тревогу: побелка не останавливает никаких насекомых, зато агрессивная известь смывается дождями в почву, убивая дождевых червей.
В Украине призывают прекратить весеннюю побелку деревьев в «подштанники»: это вредно и запрещено
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Каждую весну в Украине разыгрывается абсурдный ритуал: тысячи людей белят неплодовые деревья, столбы и даже светофоры известью. Якобы для красоты или борьбы с вредителями. На самом деле — это вредит природе, почвам и самим деревьям, говорят в общественной экологической организации «Киевский эколого-культурный центр» (КЭКЦ).

Так, экологи бьют тревогу: побелка не останавливает никаких насекомых — жуки и бабочки летают, а не ползают по стволам. Зато агрессивная известь смывается дождями в почву, убивая дождевых червей, которые «работают» на здоровье земли. Кроме того, концентрированная известь обжигает кору деревьев, открывая ворота для болезней.

Еще больше специалистов возмущает то, что под предлогом «ухода за деревьями» уничтожаются лишайники — природный индикатор чистоты воздуха. И все это — вопреки закону: запрет на побелку декоративных деревьев прописан в «Правилах содержания зелёных насаждений в населённых пунктах Украины»!

«Побеленные известью деревья словно стоят в подштанниках. А в некоторых населенных пунктах Украины идиотизм достигает высшей степени — там еще красят известью и... фонарные столбы и светофоры!», — иронизируют в КЭКЦ.

Специалисты напоминают: белить можно только молодые плодовые деревья — и только осенью, чтобы уберечь их от зимних солнечных ожогов. И только в частных садах, а не в городских скверах и парках.

Киев запретил весеннюю побелку еще десять лет назад, Львов присоединился в 2024 году.

«Лучше наводить порядок весной другим способом — например, убирать мусор с обочин дорог и в лесопосадках, которые буквально повсеместно завалены отходами. А не пускать пыль в глаза с помощью побелки деревьев», — говорят специалисты.

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