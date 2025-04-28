Разведка Испании выясняет, произошел ли блэкаут из-за кибератаки

Атомные электростанции Испании приостановили производство электроэнергии из соображений безопасности.

Фото: sky news

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Глава правительства Испании Педро Санчес вместе с вице-президентом прибыли в центр управления Red Electrica, чтобы из первых уст узнать о ситуации, влияющей на электроснабжение. Об этом сообщило Министерство энергетики Испании, комментируя массовое отключение электроэнергии.

Как сообщают испанские СМИ, сотни людей застряли в скоростных поездах, а из метро и лифтов пришлось эвакуировать пассажиров.

Был создан кризисный комитет, но на данном этапе нет доказательств причин массового обесточивания. «Кибератака не исключена, расследование продолжается», — сообщил испанский чиновник изданию Politico.

В свою очередь, El Pais сообщает, что Национальный криптологический центр (CCN), входящий в состав Национального разведывательного центра (CNI), выясняет, является ли обесточивание электросети результатом кибератаки.

CCN отвечает за кибербезопасность государственных учреждений и вместе с INCIBE (Национальным институтом кибербезопасности) обеспечивает защиту критической инфраструктуры от кибератак.

Также издание сообщает, что атомные электростанции приостановили производство электроэнергии (пять из семи реакторов) и подачу электроэнергии в сеть из соображений безопасности. Однако, по данным Совета по ядерной безопасности (CSN), внутренние системы станций должны оставаться в рабочем состоянии, а объекты используют доступное дизельное оборудование.

Отключение затронуло также Португалию, Францию и Бельгию.

Автор: Наталя Мамченко

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