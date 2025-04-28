Жителей Черкасс призвали выключить все газовые приборы и не пользоваться газом

В результате ударов Shahed по Черкассам поврежден объект газоснабжения.

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В Черкассах произошел длительный обстрел города беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, что привело к аварийной ситуации на газоснабжающем объекте.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей города срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах до завершения аварийных работ. Он также отметил, что аварийные службы уже работают над устранением последствий.

Мэр города пообещал, что больше информации о ситуации в Черкассах будет предоставлено в течение дня.

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