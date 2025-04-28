В Украине в ночь на 29 апреля ожидаются заморозки

В Черниговской и Сумской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.

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Во вторник, 29 апреля, в Украине прогнозируется переменная облачность и без осадков. Лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Кроме того, 29 апреля ожидается ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°.

Температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°.

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