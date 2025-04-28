В полиции сообщили детали масштабного ДТП с участием 6 авто в Голосеевском районе Киева

Полиция рассказала о деталях аварии в Голосеевском районе 27 апреля.

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В Киеве 27 апреля произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей в Голосеевском районе. Как указали в Патрульной полиции Киева, по предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai проехал прямо с полосы, предназначенной только для поворота налево. Водитель допустил столкновение с транспортным средством РУТА, которое затем совершило неконтролируемое движение и повредило еще четыре автомобиля.

К счастью, водители и пассажиры не пострадали.

Как указывают в патрульной полиции, во время общения с предполагаемым виновником ДТП, они обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

«Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Результат положительный — 1,42 промилле», — говорится в сообщении.

Инспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него соответствующие административные материалы:

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП;

протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП и направили материалы в суд.

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