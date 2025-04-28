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В Одессе разоблачили псевдоадвоката, который требовал $15000 за содействие в снятии с воинского учета

19:10, 28 апреля 2025
В случае отказа передать деньги злоумышленник угрожал отменой имеющейся брони и объявлением лица в розыск.
В Одессе разоблачили псевдоадвоката, который требовал $15000 за содействие в снятии с воинского учета
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В Одессе правоохранители сообщили мужчине о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый, выдавая себя за адвоката, требовал от военнообязанного 15 000 долларов США. За эту сумму он обещал содействовать снятию с воинского учета по состоянию здоровья.

Псевдоадвокат уверял, что имеет необходимые связи в военно-медицинских комиссиях и среди руководства одного из районных ТЦК и СП Одесской области, благодаря чему может обеспечить принятие положительного решения. В случае отказа передать деньги он угрожал отменой имеющейся брони и объявлением лица в розыск.

Подозреваемого задержали «на горячем» после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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