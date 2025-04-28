Александр Сырский анонсировал изменения в подготовке бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский провел совещание по улучшению подготовки армии.

Фото: CinC AF of Ukraine

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел совещание, на котором обсудили комплексные изменения в подготовке военных. Во время совещания особое внимание уделили комплектованию должностей инструкторов в воинских частях, боевых бригадах и учебных центрах, а также повышению квалификации инструкторов и сержантов.

Сырский подчеркнул, что от качества подготовки зависит не только эффективность выполнения задач, но и сохранение жизни и здоровья военных. В частности, было решено увеличить объем и содержание учебной программы по базовой общей военной подготовке и повысить ее качество.

Также в рамках совещания рассмотрели ряд важных изменений. Среди них создание информационно-коммуникационной системы «Портал изучения и внедрения опыта», которая позволит систематизировать и распространять боевой опыт подразделений. Кроме того, модернизирована программа БЗВП, в частности по тактической догоспитальной помощи, в частности использование турникетов.

Особое внимание уделили экспериментальному проекту по привлечению граждан в возрасте 18-24 лет к службе в ВСУ. Уже 24 бригады участвуют в этом проекте, а также осуществляется работа для усиления мотивации будущих контрактников.

Сырский подчеркнул, что несмотря на сложную оперативную ситуацию, Вооруженные Силы Украины продолжают усиливать подготовку и улучшать качество армии с единственной целью - победа.

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