США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых на этой неделе – FT

Financial Times пишет, что США и Украина приближаются к подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Фото: Mind.ua

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США и Украина могут подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, соглашение находится на финальном этапе согласования и будет охватывать все минеральные ресурсы, включая нефть и газ. Соответствующие переговоры между двумя странами приближаются к завершению, и документ может быть подписан в ближайшее время.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в соглашении с США не будет требований к Украине по возврату предоставленной США помощи

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