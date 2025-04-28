В Украине растет количество жалоб на нарушение права на тишину — как защитить свои права

Есть санитарные нормы, которые определяют допустимые уровни шума.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает: в последнее время все больше граждан обращаются с жалобами на нарушение их права на спокойное проживание из-за чрезмерного шума.

По данным Всемирной организации здравоохранения, еще в 2011 году было подтверждено: длительное воздействие шума может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, ухудшению памяти у детей и негативному влиянию на эмоциональное состояние человека.

В Украине действуют государственные санитарные нормы, которые определяют допустимые уровни шума и предусматривают механизмы защиты граждан в случае их нарушения.

Каков порядок действий в случае превышения допустимого уровня шума и правовые механизмы защиты — в инфографике ниже:

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