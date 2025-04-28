В соглашении с США не будет требований к Украине о возврате предоставленной помощи – Шмыгаль рассказал о встрече с Бессентом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что будущее соглашение между Украиной и США не будет предусматривать необходимость возврата предоставленной помощи, как ранее заявлял Трамп.

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Как известно, в начале своего президентского срока в феврале 2025 года Дональд Трамп заявлял о намерении «вернуть миллиарды долларов», потраченные на помощь Украине.

«Я хочу, чтобы нам дали что-то за все те деньги, которые мы вложили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы только можем получить. Мы собираемся вернуть наши деньги», – говорил президент США.

В конце марта 2025 года в СМИ появился проект соглашения о «полезных ископаемых», в котором Белый дом включил требование к Украине компенсировать всю помощь, предоставленную США после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году – бюджетную, военную и гуманитарную. Согласно проекту, она получала статус «первоначального взноса» в американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития.

Однако, по итогам поездки в Вашингтон, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что требования о возврате помощи в соглашении больше не будет. «Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой обсуждалось соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное – четко определены наши красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно обязательно должно быть ратифицировано парламентом.

Достигнута договоренность, что в документе не будет учитываться помощь, предоставленная до его подписания», – подчеркнул Шмыгаль.

Таким образом, в инвестиционный фонд не будут зачислены никакие средства или другая помощь, предоставленная США до момента подписания соглашения. По словам Шмыгаля, будет несколько соглашений – основное межправительственное и несколько дополнительных для его реализации.

На данный момент между правительствами Украины и США действует меморандум о дальнейших шагах для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: Наталя Мамченко

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