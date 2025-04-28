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На Сумщине мужчина хранил гранаты и патроны в доме, где жили дети — фото

16:46, 28 апреля 2025
Схрон в доме с детьми — полиция Ахтырки обнаружила боеприпасы.
На Сумщине мужчина хранил гранаты и патроны в доме, где жили дети — фото
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В Ахтырке правоохранители задокументировали факт незаконного хранения боеприпасов в частном доме, где проживали малолетние дети. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Во время осмотра одного из частных домов сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили корпуса боевых гранат, запалы к ним, а также патроны разных калибров. Опасность ситуации усугубляло присутствие детей в доме.

Все найденные боеприпасы полицейские направили на экспертное исследование.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители подчеркивают: взрывоопасные предметы создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и могут привести к трагическим последствиям, особенно в семьях с детьми. Полиция призывает граждан добровольно сдавать оружие и боеприпасы, что позволяет избежать уголовной ответственности.

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Национальная полиция полиция оружие Сумы боеприпасы

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