Главный раввин Украины Моше Асман записал песню-обращение к Дональду Трампу

Видео содержит моменты из жизни в Украине во время агрессии РФ, которые показывают реальность войны.

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Главный раввин Украины Моше Асман опубликовал песню-обращение к президенту США Дональду Трампу.

Он назвал ее «Мое обращение к Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу – помочь Украине достичь справедливого и прочного мира!»

«Ты — тот, за кем следит весь мир — за каждым твоим шагом, за всем, что ты делаешь. Не позволяй границе между добром и злом стереться. Свет всегда взойдет и победит!.. Дональд Трамп, это время бороться во имя света!», — говорится в тексте.

Видео содержит моменты из жизни в Украине во время агрессии РФ, которые показывают реальность войны.

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