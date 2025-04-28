Легализация криптовалюты в Украине — Даниил Гетманцев раскрыл, как будет проводиться налогообложение

Предусматривается механизм налогообложения операций с криптоактивами по аналогии с ценными бумагами.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев анонсировал новый механизм налогообложения операций с криптоактивами.

Предусматривается механизм налогообложения операций с криптоактивами по аналогии с ценными бумагами.

По его словам, налогооблагаться будет именно прибыль — разница между вложениями в криптоактивы и доходом, полученным в течение года.

Лица, осуществляющие операции с криптоактивами, будут обязаны ежегодно подавать соответствующую декларацию. В случае убытков их можно будет переносить на последующие налоговые периоды до полного погашения.

Для владельцев криптоактивов, которые не могут подтвердить расходы на их приобретение, предусмотрен специальный переходный период в 2026 году. В течение этого времени они смогут продать свои активы, задекларировать доход и уплатить всего 5% от полученной суммы.

«Я считаю, что это значительно оживит инвестиционный рынок в Украине и даст возможность развиваться этому сегменту цифровых активов. Таким образом мы приблизимся к цивилизованному финансовому миру, который уже в основном признал криптовалюту», — отметил Гетманцев.

Как сообщалось, сделки с криптоактивами будут облагаться налогом по-новому с 1 января 2026 года.

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