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Суд огласил оправдательный приговор заведующему хозяйством больницы по делу о гибели рабочего — что решил апелляционный суд

13:28, 28 апреля 2025
Во время выполнения работ нетрезвый рабочий упал в колодец и погиб.
Суд огласил оправдательный приговор заведующему хозяйством больницы по делу о гибели рабочего — что решил апелляционный суд
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора на оправдательный приговор заведующему хозяйством больницы, обвиняемому в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии, что привело к гибели человека. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По версии следствия, 12 июля 2023 года слесарь-сантехник КНП «Волочиская многопрофильная больница» позвонил заведующему хозяйством и сообщил, что помещению Центра ПМСД угрожает подтопление, поскольку рядом находящийся колодец не пропускает канализационные стоки. Завхоз дал указание взять на помощь рабочего и устранить неисправность в канализационном колодце. Во время выполнения работ нетрезвый рабочий упал в колодец и погиб.

По мнению стороны обвинения, его смерть стала следствием нарушений со стороны завхоза должностной инструкции — в частности, допуска работника к работам в состоянии алкогольного опьянения и отсутствия контроля за соблюдением трудовой дисциплины подчиненными.

Однако Волочиский районный суд Хмельницкой области пришел к выводу, что в действиях обвиняемого отсутствует состав уголовного правонарушения, и оправдал его. Прокурор подал апелляционную жалобу, настаивая на обвинительном приговоре и наказании — 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ с повышенной опасностью на производстве сроком на 2 года.

Коллегия судей апелляционного суда согласилась с судом первой инстанции: представленные прокурором доказательства не доказывают того, что заведующий хозяйством знал о нахождении рабочего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения с начала рабочего дня, но не отстранил его и дал указание залезть в канализационный колодец.

Коллегия судей отметила, что состояние алкогольного опьянения погибшего, по данным экспертизы, действительно относится к тяжелой степени, однако это не подтверждает его нахождение в нетрезвом состоянии во время утреннего построения, которое проводил обвиняемый. Ни завхоз, ни другие работники не заметили у него признаков опьянения.

Аргументы прокурора о заинтересованности основного свидетеля события — слесаря-сантехника — апелляционный суд признал необоснованными, отметив, что его показания были последовательными и неизменными в ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения дела.

«Свидетель неоднократно указывал, что обвиняемый не давал ему никаких указаний по устранению неисправности именно в канализационном колодце, который, к тому же, находился за пределами территории больницы. Тот факт, что устранением подтопления должна была заниматься специализированная бригада водоканала, а не свидетель с погибшим, подтвердили также другие свидетели», — указал апелляционный суд.

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суд Хмельницкий

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