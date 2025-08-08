Практика судов
  1. В Украине

Энергетики рекомендуют перенести активное энергопотребление на дневное время

11:14, 8 августа 2025
Украинцам советуют пользоваться энергоемкими приборами в дневное время - с 10:00 до 17:00, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть.
Энергетики рекомендуют перенести активное энергопотребление на дневное время
Из-за снижения жары на большей части территории страны, кроме отдельных южных регионов, а также ясной погоды, обеспечивающей эффективную работу бытовых солнечных электростанций и уменьшающей потребность в электроэнергии из общей сети, в Украине фиксируется тенденция к снижению потребления электроэнергии. Как отмечают в Укрэнерго, по состоянию на утро 8 августа оно было на 4,2% ниже, чем в то же время предыдущего дня.

Данные за предыдущие сутки

7 августа максимальный уровень потребления за сутки был зафиксирован вечером, но он оказался на 5,4% ниже пикового показателя 6 августа, что также связано со снижением температуры в большинстве регионов.

Рекомендации энергетиков

В то же время энергетики советуют переносить активное использование энергоемких приборов на период с 10:00 до 17:00 – время наиболее эффективной работы солнечных электростанций, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть.

отключение света

