Енергетики рекомендують перенести активне енергоспоживання на денний час

Українцям радять користуватися енергоємними приладами у денний час — з 10:00 до 17:00, щоб збалансувати навантаження на мережу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через спадання спеки на більшій частині території країни, окрім окремих південних регіонів, а також ясну погоду, що забезпечує ефективну роботу побутових сонячних електростанцій і зменшує потребу в електроенергії із загальної мережі, в Україні фіксують тенденцію до зменшення споживання електроенергії. Як зауважують в Укренерго, станом на ранок 8 серпня воно було на 4,2% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Дані за попередню добу

7 серпня максимальний рівень споживання за добу було зафіксовано ввечері, але він виявився на 5,4% нижчим за піковий показник 6 серпня, що також пов’язано зі зниженням температури у більшості регіонів.

Рекомендації енергетиків

Водночас енергетики радять переносити активне користування енергоємними приладами на період з 10:00 до 17:00 – часу найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, щоб збалансувати навантаження на мережу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.