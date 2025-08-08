Мерц под давлением: правительство Германии имеет самый низкий уровень поддержки за 100 дней работы

Опрос показал, что 69% респондентов недовольны или совсем недовольны деятельностью правящей коалиции.

Почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца столкнулось с самым низким рейтингом поддержки с момента своего формирования. По данным опроса телеканала ARD, которые приводит агентство dpa, лишь 29% немцев довольны работой правительства — на 10 процентных пунктов меньше, чем месяц назад, пишет DW.

Недовольство большинства

Опрос показывает, что 69% респондентов недовольны или совсем недовольны деятельностью правящей коалиции. Это худший результат с момента старта работы кабинета в мае этого года.

Падение доверия к канцлеру

Уровень личной поддержки Фридриха Мерца также снизился. Удовлетворение его руководством выразили лишь 32% опрошенных, что на 10 пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. При этом две трети респондентов заявили о недовольстве его работой.

Как проводили опрос

Исследование социологической службы Infratest dimap прошло с понедельника по среду на этой неделе и охватило 1321 избирателя с правом голоса.

