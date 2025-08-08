Мерц під тиском: уряд Німеччини має найнижчий рівень підтримки за 100 днів роботи

Опитування показало, що 69% респондентів не задоволені або зовсім не задоволені діяльністю правлячої коаліції.

Майже через 100 днів після початку роботи консервативний уряд канцлера Фрідріха Мерца зіткнувся з найнижчим рейтингом підтримки з моменту свого формування. За даними опитування телеканалу ARD, яке наводить агентство dpa, лише 29% німців задоволені роботою уряду — на 10 відсоткових пунктів менше, ніж місяць тому, пише DW.

Невдоволення більшості

Опитування свідчить, що 69% респондентів не задоволені або зовсім не задоволені діяльністю правлячої коаліції. Це найгірший результат з моменту старту роботи кабінету у травні цього року.

Падіння довіри до канцлера

Рівень особистої підтримки Фрідріха Мерца також знизився. Задоволення його керівництвом висловили лише 32% опитаних, що на 10 пунктів менше, ніж у попередньому місяці. Натомість дві третини респондентів заявили про невдоволення його роботою.

Як проводили опитування

Дослідження соціологічної служби Infratest dimap відбулося з понеділка по середу цього тижня та охопило 1321 виборця з правом голосу.

