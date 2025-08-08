«Джентльмены» Гая Ричи по-украински: правоохранители провели спецоперацию по разоблачению наркобизнеса

За два дня силовики накрыли 4 нарколаборатории в 20 регионах, изъяли оружие, взрывчатку и наличные.

Офис Генерального прокурора обнародовал результаты первого этапа общегосударственной спецоперации «Джентльмены», направленной на выявление и нейтрализацию преступных групп, причастных к незаконному обороту каннабиса в Украине.

В течение 5–6 августа правоохранители провели почти 130 обысков в 20 регионах страны. В ходе мероприятий уничтожено более 21 тысячи кустов конопли и снотворного мака, ликвидировано 4 подпольные нарколаборатории, изъято 57 кг каннабиса, 8 автомобилей, оружие, взрывчатка и более 425 тыс. грн наличными.

Наркотики на сотни миллионов гривен

По предварительным расчетам, из изъятого сырья можно было изготовить около 4,2 тонны готового наркотического продукта — примерно 4,2 миллиона доз. Их стоимость на «черном рынке» превышает 200 миллионов гривен.

Задержания и подозрения

В рамках спецоперации задержаны 9 человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 и ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконное производство и сбыт наркотиков, незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений) уже объявлено 14 лицам. После завершения экспертиз будет решаться вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.

