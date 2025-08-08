Практика судов
«Джентльмены» Гая Ричи по-украински: правоохранители провели спецоперацию по разоблачению наркобизнеса

12:44, 8 августа 2025
За два дня силовики накрыли 4 нарколаборатории в 20 регионах, изъяли оружие, взрывчатку и наличные.
Офис Генерального прокурора обнародовал результаты первого этапа общегосударственной спецоперации «Джентльмены», направленной на выявление и нейтрализацию преступных групп, причастных к незаконному обороту каннабиса в Украине.

В течение 5–6 августа правоохранители провели почти 130 обысков в 20 регионах страны. В ходе мероприятий уничтожено более 21 тысячи кустов конопли и снотворного мака, ликвидировано 4 подпольные нарколаборатории, изъято 57 кг каннабиса, 8 автомобилей, оружие, взрывчатка и более 425 тыс. грн наличными.

Наркотики на сотни миллионов гривен
По предварительным расчетам, из изъятого сырья можно было изготовить около 4,2 тонны готового наркотического продукта — примерно 4,2 миллиона доз. Их стоимость на «черном рынке» превышает 200 миллионов гривен.

Задержания и подозрения
В рамках спецоперации задержаны 9 человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 и ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконное производство и сбыт наркотиков, незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений) уже объявлено 14 лицам. После завершения экспертиз будет решаться вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.

ОГП полиция Украина подозреваемый офис генерального прокурора

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

