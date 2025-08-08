«Джентельмени» Гая Річі по-українськи: правоохоронці провели спецоперацію з викриття наркобізнесу

За два дні силовики накрили 4 нарколабораторії у 20 регіонах, вилучили зброю, вибухівку та готівку.

Офіс Генерального прокурора оприлюднив результати першого етапу загальнодержавної спецоперації «Джентельмени», спрямованої на виявлення та знешкодження злочинних груп, причетних до незаконного обігу канабісу в Україні.

Протягом 5–6 серпня правоохоронці провели майже 130 обшуків у 20 регіонах країни. У ході заходів знищено понад 21 тисячу кущів конопель та снотворного маку, ліквідовано 4 підпільні нарколабораторії, вилучено 57 кг канабісу, 8 автомобілів, зброю, вибухівку та понад 425 тис. грн готівки.

Наркотики на сотні мільйонів гривень

За попередніми розрахунками, з вилученої сировини можна було виготовити близько 4,2 тонни готового наркотичного продукту — приблизно 4,2 мільйона доз. Їхня вартість на «чорному ринку» перевищує 200 мільйонів гривень.

Затримання та підозри

У межах спецоперації затримано 9 осіб у порядку ст. 208 КПК України. Підозру за ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне виробництво та збут наркотиків, незаконний посів і вирощування нарковмісних рослин) вже оголошено 14 особам. Після завершення експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

