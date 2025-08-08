Какие нюансы учесть при уведомлении налоговой об изменении главного бухгалтера — объяснение ГНС

Что следует знать при информировании ГНС о назначении нового главного бухгалтера.

Налоговая служба напомнила, как изменять учетные данные юридического лица или его подразделений, в том числе в случае назначения или замены главного бухгалтера.

Отмечается, что согласно пункту 66.1 статьи 66 Налогового кодекса №2755-VI, основанием для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков являются, в том числе:

информация органов государственной регистрации;

документально подтвержденная информация, предоставляемая налогоплательщиками.

Порядок внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков установлен разделом IX Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями.

Налогоплательщики – юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц обязаны подать сведения относительно лиц, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, обособленных подразделений юридического лица в контролирующий орган в 10-дневный срок с момента постановки на учет или возникновения изменений в учетных данных налогоплательщиков, путем подачи заявления для юридических лиц и обособленных подразделений по форме №1-ОПП (далее – Заявление ф. №1-ОПП) с пометкой «Изменение ответственных лиц: лицо, ответственное за ведение бухгалтерского и/или налогового учета».

При подаче Заявления по форме №1-ОПП с пометкой «Изменение ответственных лиц: лицо, ответственное за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» заполняются разделы 1, 2, 4 и 10 Заявления по форме №1-ОПП при этом информация о учредителях не предоставляется.

Сведения о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, также обновляются контролирующими органами в Едином банке данных юридических лиц на основании регистрационного заявления налогоплательщика на добавленную стоимость (о регистрации, перерегистрации или внесении изменений), если такое регистрационное заявление было подано одним из способов, определенных пунктом 183.7 статьи 183 раздела V НКУ, и удовлетворено контролирующим органом. В этом случае налогоплательщик освобождается от подачи в контролирующий орган Заявления по форме №1-ОПП в связи с изменением сведений о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица.

Заявление по форме №1-ОПП с пометкой «Изменение ответственных лиц: лицо, ответственное за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» может быть подано техническими средствами электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований Закона Украины от 22 мая 2003 года №851-IV «О электронных документах и электронном документообороте», Закона Украины от 05 октября 2017 года №2155-VIII «О электронной идентификации и электронных доверительных услугах».Если руководитель юридического лица или обособленного подразделения является лицом, ответственным за ведение бухгалтерского и/или налогового учета, то в случае получения контролирующим органом из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведений о изменении данных о руководителе в Едином банке данных юридических лиц на основании таких сведений обновляются данные о руководителе и данные о предыдущем руководителе как лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета, удаляются.

Если предыдущий руководитель продолжает выполнять обязанности лица, ответственного за ведение бухгалтерского и/или налогового учета, то для обновления таких сведений налогоплательщик подает Заявление по форме №1-ОПП в порядке, установленном абзацем первым пункта 9.3 раздела IX Порядка №1588.

Таким образом, относительно юридических лиц и их обособленных подразделений, сведения о которых содержатся в ЕГР:

информация о главном бухгалтере обновляется на основании заявления по форме №1-ОПП с пометкой «Изменение ответственных лиц: лицо, ответственное за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» или регистрационного заявления налогоплательщика на добавленную стоимость, если такое регистрационное заявление было подано одним из способов, определенных пунктом 183.7 статьи 183 раздела V НКУ, и удовлетворено контролирующим органом.

В этом случае налогоплательщик освобождается от подачи в контролирующий орган заявления по форме №1-ОПП в связи с изменением сведений о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица.

