Средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен в следующем году, — прогноз правительства

Правительство прогнозирует, что уже в 2026 году средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен, а к 2028 году приблизится к 40 тысячам.

Кабинет Министров прогнозирует ежегодный рост средней зарплаты на 5 тысяч гривен до 2028 года. Об этом свидетельствует постановление №946 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы».

Документ предполагает два сценария развития экономики. Оптимистический вариант базируется на ожидаемом существенном улучшении ситуации безопасности уже с 2026 года. Пессимистический — исходит из предположения, что полномасштабная война со стороны России будет продолжаться.

Какими будут зарплаты к 2028 году

По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата будет расти так:

2026 год - 30 240 грн;

2027 - 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год - 30 032 грн;

2027 - 34 808 грн;

2028 - 39 436 грн.

Согласно оптимистическому прогнозу правительства, в 2026-2028 годах количество граждан в возрасте от 15 до 70 лет, занятых в экономической деятельности, вырастет с 13 миллионов до 13,2 миллиона человек.

Относительно уровня безработицы рассматриваются два сценария:

оптимистический - повышение показателя с 12,9% в 2026 году до 13,3% в 2027 году, с последующим снижением до 12,8% в 2028 году;

пессимистический — ежегодный постепенный рост с 12,6% в 2026 году до 12,8% в 2028 году.

