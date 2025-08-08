Практика судов
  1. В Украине

Средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен в следующем году, — прогноз правительства

11:50, 8 августа 2025
Правительство прогнозирует, что уже в 2026 году средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен, а к 2028 году приблизится к 40 тысячам.
Средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен в следующем году, — прогноз правительства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров прогнозирует ежегодный рост средней зарплаты на 5 тысяч гривен до 2028 года. Об этом свидетельствует постановление №946 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы».

Документ предполагает два сценария развития экономики. Оптимистический вариант базируется на ожидаемом существенном улучшении ситуации безопасности уже с 2026 года. Пессимистический — исходит из предположения, что полномасштабная война со стороны России будет продолжаться.

Какими будут зарплаты к 2028 году
По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата будет расти так:

2026 год - 30 240 грн;

2027 - 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год - 30 032 грн;

2027 - 34 808 грн;

2028 - 39 436 грн.

Согласно оптимистическому прогнозу правительства, в 2026-2028 годах количество граждан в возрасте от 15 до 70 лет, занятых в экономической деятельности, вырастет с 13 миллионов до 13,2 миллиона человек.

Относительно уровня безработицы рассматриваются два сценария:

оптимистический - повышение показателя с 12,9% в 2026 году до 13,3% в 2027 году, с последующим снижением до 12,8% в 2028 году;

пессимистический — ежегодный постепенный рост с 12,6% в 2026 году до 12,8% в 2028 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые штрафы для водителей и перевозчиков: Кабмин усиливает контроль за выполнением требований Укртрансбезопасности

Кабмин внес законопроекты о новых штрафах для водителей и перевозчиков за невыполнение требований Укртрансбезопасности.

Осмотр информации с мобильного телефона, полученного в результате законного обыска, не требует санкции суда на временный доступ к вещам и документам – Верховный Суд

Следственный судья отказал в ходатайстве следователя о предоставлении временного доступа, поскольку следователь не указал, каким лицам принадлежат вещи и документы, доступ к которым он просит предоставить – Верховный Суд объяснил, имел ли право следователь проводить осмотр мобильного без предварительного разрешения следственного судьи.

Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — законопроект

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас вместе с коллегами предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

Директора ГБР предлагают отбирать при решающей роли международных экспертов — законопроект

Статус Государственного бюро расследований также предлагается изменить — вместо правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти.

В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео