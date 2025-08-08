Практика судів
  1. В Україні

Середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень наступного року, — прогноз уряду

11:50, 8 серпня 2025
Уряд прогнозує, що вже у 2026 році середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень, а до 2028-го наблизиться до 40 тисяч.
Середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень наступного року, — прогноз уряду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів прогнозує щорічне зростання середньої зарплати на 5 тисяч гривень до 2028 року. Про це свідчить постанова № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки».

Документ передбачає два сценарії розвитку економіки. Оптимістичний варіант базується на очікуваному суттєвому поліпшенні безпекової ситуації вже з 2026 року. Песимістичний — виходить із припущення, що повномасштабна війна з боку Росії триватиме.

Якими будуть зарплати до 2028

За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата зростатиме так:

2026 рік — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:

2026 рік — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

Згідно з оптимістичним прогнозом уряду, у 2026–2028 роках кількість громадян віком від 15 до 70 років, зайнятих у економічній діяльності, зросте з 13 мільйонів до 13,2 мільйона осіб.

Щодо рівня безробіття, розглядаються два сценарії:

оптимістичний — підвищення показника з 12,9% у 2026 році до 13,3% у 2027-му, з подальшим зниженням до 12,8% у 2028 році;

песимістичний — щорічне поступове зростання з 12,6% у 2026 році до 12,8% у 2028-му.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду