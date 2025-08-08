Середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень наступного року, — прогноз уряду

Уряд прогнозує, що вже у 2026 році середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень, а до 2028-го наблизиться до 40 тисяч.

Кабінет Міністрів прогнозує щорічне зростання середньої зарплати на 5 тисяч гривень до 2028 року. Про це свідчить постанова № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки».

Документ передбачає два сценарії розвитку економіки. Оптимістичний варіант базується на очікуваному суттєвому поліпшенні безпекової ситуації вже з 2026 року. Песимістичний — виходить із припущення, що повномасштабна війна з боку Росії триватиме.

Якими будуть зарплати до 2028

За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата зростатиме так:

2026 рік — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:

2026 рік — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

Згідно з оптимістичним прогнозом уряду, у 2026–2028 роках кількість громадян віком від 15 до 70 років, зайнятих у економічній діяльності, зросте з 13 мільйонів до 13,2 мільйона осіб.

Щодо рівня безробіття, розглядаються два сценарії:

оптимістичний — підвищення показника з 12,9% у 2026 році до 13,3% у 2027-му, з подальшим зниженням до 12,8% у 2028 році;

песимістичний — щорічне поступове зростання з 12,6% у 2026 році до 12,8% у 2028-му.

