Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев вновь призвал к отмене спецпенсий для должностных лиц.

Напомним, ранее он заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей. На что получил ответ от Совета судей Украины.

В этот раз Даниил Гетманцев сослался на петицию, зарегистрированную на сайте парламента.

«Уже не первый месяц мы видим затягивание рассмотрения вопроса отмены клановых спецпенсий. Система сопротивляется, кланы оказывают сопротивление, и это понятно.

Но в конце концов справедливость должна победить. На сайте Верховной Рады появилась петиция об отмене клановых спецпенсий: «За отмену несправедливых пенсий для избранных. Прошу рассмотреть законопроект 12278». Благодарен автору обращения за ее позицию и неравнодушие», — указал он.

«Мы должны вместе преодолеть процесс затягивания второго чтения для законопроекта №12278, чтобы проголосовать его в зале уже в ближайшее время. Конечно, это будет только первый шаг.

Далее не должны останавливаться — я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы», — указал Гетманцев.

По его мнению, ликвидация «клановых спецпенсий» будет способствовать тому, чтобы «все украинские пенсионеры могли иметь достойную пенсию и нормально жить, а не выживать».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.