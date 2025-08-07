Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

16:54, 7 августа 2025
Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.
Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев вновь призвал к отмене спецпенсий для должностных лиц.

Напомним, ранее он заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей. На что получил ответ от Совета судей Украины.

В этот раз Даниил Гетманцев сослался на петицию, зарегистрированную на сайте парламента.

«Уже не первый месяц мы видим затягивание рассмотрения вопроса отмены клановых спецпенсий. Система сопротивляется, кланы оказывают сопротивление, и это понятно.

Но в конце концов справедливость должна победить. На сайте Верховной Рады появилась петиция об отмене клановых спецпенсий: «За отмену несправедливых пенсий для избранных. Прошу рассмотреть законопроект 12278». Благодарен автору обращения за ее позицию и неравнодушие», — указал он.

«Мы должны вместе преодолеть процесс затягивания второго чтения для законопроекта №12278, чтобы проголосовать его в зале уже в ближайшее время. Конечно, это будет только первый шаг.

Далее не должны останавливаться — я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы», — указал Гетманцев.

По его мнению, ликвидация «клановых спецпенсий» будет способствовать тому, чтобы «все украинские пенсионеры могли иметь достойную пенсию и нормально жить, а не выживать».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья прокуратура Верховная Рада Украины прокурор пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді