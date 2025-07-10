«Цифры шокируют»: Даниил Гетманцев возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч гривен

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что получил ответ на свой запрос в Пенсионный фонд относительно того, кто в Украине получает самые большие пенсии и сколько это в цифрах. «Цифры шокируют», — подчеркнул он.
«В запросе в ПФУ попросил показать 20 крупнейших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Вот некоторые из них.
Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч.
Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно.
Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен», — рассказал глава комитета.
Отметим, что, судя по иллюстрации, которую сделал Даниил Гетманцев по результатам ответа Пенсионного фонда, речь идет о спецпенсиях, то есть пенсиях работающих судей, прокуроров и депутатов. Правда, не указано, за какой период рассчитывались эти спецпенсии.
К примеру, согласно поданной декларации в НАЗК, глава Высшего совета правосудия Григорий Усик, кроме 4,84 млн грн заработной платы в ВСП, получил также 277,96 тысяч грн пенсии за 2024 год. То есть, в среднем примерно 23 тысячи грн пенсии в месяц в дополнение к зарплате, которая в среднем в месяц составила 403,4 тысячи грн.
При этом средние пенсии судей, как демонстрирует иллюстрация Гетманцева, составляют 107 тысяч грн, а прокуроров – 23,6 тысяч грн.
Данный запрос был сделан главой комитета на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.
По словам Гетманцева, необходимо «преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении».
При этом он подчеркнул, что будут также следующие шаги в этом направлении.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.
Доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры. В частности, предлагается с 1 января 2026 года:
«Судебно-юридическая газета» проанализировала законопроект в редакции ко второму чтению.
Автор: Наталя Мамченко
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