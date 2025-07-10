«Цифры шокируют»: Даниил Гетманцев возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч гривен

Запрос в Пенсионный фонд Даниил Гетманцев сделал на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий работающим прокурорам.

Фото: umoloda.kyiv.ua

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Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что получил ответ на свой запрос в Пенсионный фонд относительно того, кто в Украине получает самые большие пенсии и сколько это в цифрах. «Цифры шокируют», — подчеркнул он.

«В запросе в ПФУ попросил показать 20 крупнейших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Вот некоторые из них.

Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч.

Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно.

Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен», — рассказал глава комитета.

Отметим, что, судя по иллюстрации, которую сделал Даниил Гетманцев по результатам ответа Пенсионного фонда, речь идет о спецпенсиях, то есть пенсиях работающих судей, прокуроров и депутатов. Правда, не указано, за какой период рассчитывались эти спецпенсии.

К примеру, согласно поданной декларации в НАЗК, глава Высшего совета правосудия Григорий Усик, кроме 4,84 млн грн заработной платы в ВСП, получил также 277,96 тысяч грн пенсии за 2024 год. То есть, в среднем примерно 23 тысячи грн пенсии в месяц в дополнение к зарплате, которая в среднем в месяц составила 403,4 тысячи грн.

При этом средние пенсии судей, как демонстрирует иллюстрация Гетманцева, составляют 107 тысяч грн, а прокуроров – 23,6 тысяч грн.

Данный запрос был сделан главой комитета на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.

По словам Гетманцева, необходимо «преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении».

При этом он подчеркнул, что будут также следующие шаги в этом направлении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

Доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры. В частности, предлагается с 1 января 2026 года:

предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий на общих основаниях с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Судебно-юридическая газета» проанализировала законопроект в редакции ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

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