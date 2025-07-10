Венгрия обвинила сотрудников ТЦК в смерти своего гражданина — в ВСУ отреагировали

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что причиной смерти мужчины, наступившей 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии.

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр, источник фото: Facebook

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Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что их гражданина на Закарпатье избили сотрудники ТЦК, после чего он скончался. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мадьяр отметил, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в МИД после того, как сотрудники ТЦК «избили венгерского мужчину в Закарпатье», и он «умер от полученных травм».

«Возмутительно и недопустимо — забивать человека до смерти, тем более венгра, только потому, что он не хотел идти на войну и не хотел участвовать в бессмысленной бойне», — заявил чиновник.

Он добавил, что мужчину якобы избили железным прутом после задержания, затащили в фургон и увезли в призывной центр.

«Родственникам венгра сказали, что все в порядке, но задержанный в итоге умер от полученных травм. В Украине убили венгра только за то, что он не захотел участвовать в войне», — добавил Мадьяр.

По данным венгерских СМИ, речь идет о Йожефе Шебештене.

В Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на заявление Будапешта. Там подчеркнули, что Йожеф Йожефович Шебештень был гражданином Украины. Его мобилизовали 14 июня этого года после прохождения медкомиссии.

С 15 июня мужчина был направлен в одну из военных частей, где проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно покинул часть, оружие с собой не брал.

Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему поставили диагноз — острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное психиатрическое учреждение в г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений во время обследования не выявлено).

Заключение врачей указывает, что причиной смерти мужчины, наступившей 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружено.

«Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП либо других должностных лиц ВСУ», — заявили в Сухопутных войсках.

Также добавили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств инцидента и поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

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