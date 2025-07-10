В Винницкой области обсудили, как предоставлять социальную услугу лицам с игровой зависимостью

В Винницком областном центре социальных служб отметили, что игровая зависимость — неконтролируемая тяга к азартным играм, которая разрушает функциональные сферы человека и отнимает реальную жизнь.

Фото: ugame.in.ua

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Винницкий областной центр социальных служб сообщил, что почти 13 тысяч человек находились в реестре лудоманов в начале марта этого года. На эту проблему обратили внимание на государственном уровне и внедрили социальную услугу социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью. Чтобы усилить их социальную защиту и защиту членов их семей, утвержден также государственный стандарт социальной услуги. Об этом рассказала заместитель директора Винницкого областного центра социальных служб Ольга Слободяник, открывая вебинар «Предоставление социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью в соответствии с Государственным стандартом».

«Государственный стандарт этой услуги — один из новейших. Он принят в октябре прошлого года. И мы, работники учреждений — поставщиков социальных услуг, должны быть готовы к ее предоставлению, ведь проблема игровой зависимости приобретает широкий масштаб и влияет на качество жизни людей», — отметила представительница учреждения.

Как рассказала ведущая вебинара, методистка областного центра социальных служб Марина Сорочан, игровая зависимость — неконтролируемая тяга к азартным играм, которая разрушает функциональные сферы человека и отнимает реальную жизнь. Это — серьезное коварное заболевание, внесенное в международный справочник классификаций болезней, а ее основная характеристика — потеря контроля над игрой и невозможность остановиться.

«Проблема игрока не в том, что он хочет играть, а в том, что он ничего не может сделать с этим желанием и не может самостоятельно остановить игру», — подчеркнула Марина Сорочан.

Она проинформировала об основных мероприятиях, составляющих содержание социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью. Они предусматривают проведение консультирования, психологическую помощь (консультирование, поддержка, диагностика, коррекция, психотерапия, социальная реабилитация), оказание помощи в получении бесплатной правовой помощи, представительство интересов.

Среди основных задач соцуслуги — в частности, обеспечение интересов лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных поведенческими расстройствами в результате игровой зависимости, их реабилитация, психологическая и информационная поддержка, улучшение функционирования и восстановление физического и психологического состояния, повышение социального статуса и качества жизни лиц с игровой зависимостью.

«Срок предоставления социальной услуги устанавливается индивидуально для каждого ее получателя и членов его семьи и зависит от уровня его мотивации к изменениям, степени игровой зависимости и поддержки его семьей. В целом соцуслуга рассчитана на срок до 12 месяцев», — отметила ведущая.

Во время предоставления социальной услуги используются обоснованные, научно-доказательные формы и методы работы с получателями социальной услуги. В части психологической помощи, например, допустимыми являются индивидуальная, семейная, групповая психокоррекционная работа, социально-психологический тренинг, информационная группа, групповая работа, самостоятельная индивидуальная работа.

Когда предоставление социальной услуги завершается, поставщик, при необходимости, не менее чем 6 месяцев проводит постпрограммную поддержку получателей социальной услуги и членов их семьи. Это — разовые услуги, которые предоставляются получателю социальной услуги и/или членам его семьи в случае их обращения. Их цель — предотвратить повторное возникновение игровой зависимости и/или минимизировать ее негативные последствия.

Как сообщила Марина Сорочан, для проведения постпрограммной поддержки в качестве дополнительной формы работы могут применяться группы самопомощи.

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